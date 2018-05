Výjimky z emisních limitů pro elektrárny budou nadále možné. Návrh Pirátů ostatní vyděsil

Do snížení škodlivin musí investovat všichni, kdo chtějí pokračovat v provozu. Odsířením a odprášením prošla třeba i tepelná Elektrárna Chvaletice. Další investice se připravují. Stát může provozovatelům z přísných limitů udělit výjimku. Právě o ty byl ve ve středu ve sněmovně největší boj. Piráti je chtěli od roku 2021 zakázat.

„V tuto chvíli už neříkáme, že nelze udělovat výjimky, ale dobu, na kterou výjimky lze udělit, jsme stanovili na čtyři roky,“ uvedla Dana Balcarová, poslankyně za Piráty.

Nedozírné následky?

Vyvolala tím prudkou odezvu u poslanců z jiných stran. „Kdo to zaplatí, ty vaše ekologické poznatky a ekologické nové budování? Kdo to zaplatí? Zase naši občani? Takže jim zvýšíme, co jim zvýšíme? O 100, o 300, o 400 procent? Ale Piráti budou hlásat, že jsme ekologičtí,“ řekla poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Ozval se i zástupce pravice, poslanec ODS Jan Zahradník. „Teplárny pro zásobování našich velkých měst tvoří páteřní soustavu a bez tepláren spalujících hnědé uhlí bychom si zásobování teplem nedokázali představit.“

Ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO) řekl, že by dopady na energetickou soběstačnost České republiky a na ceny energií byly zásadní. Navíc by dopady na životní prostředí mohly být podle něho menší, než by si Piráti mysleli. A podle hlavního ekonoma Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslava Čížka by byly ohroženy dodávky tepla pro řadu obcí.