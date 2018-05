Co s exekucemi? Hrnčířovi chybí zákon proti lichvě, Pospíšil by zatrhl obchod s pohledávkami

video Exekutoři mají být nezávislí na klientovi, míní Pospíšil. Hrnčíř by je vrátil „pod křídla státu“

Podle Hrnčíře člověk není například vůbec motivován k tomu, aby si vydělal víc. „Čím více vydělá, tím více mu zabaví a zůstane mu jenom minimum. To je velmi demotivační,“ zmínil. „Máme přes šest tisíc seniorů, kteří mají 10 a více exekucí, což je strašné číslo,“ dodal.

„Důvod k jásotu není, nicméně trendy jsou pozitivní. Že klesá počet exekucí o třetinu, je určitě dobře,“ poznamenal Pospíšil. „Co si myslím, že nefunguje úplně dobře, je zastavování exekucí u lidí, kteří jsou předlužení a mají 10 a více exekucí a ty exekuce běží pouze formálně. Tam máme velký nedostatek a tam by stát a exekutoři měli více konat,“ míní.

Oba míní, že je třeba hledat způsob, jak exekuce zastavovat. „V některých státech v Evropské unii například zavedli, že když pět let nevymůžete peníze, po pěti letech se exekuce zastavuje,“ přiblížil Pospíšil. Stát by měl podle něj zasáhnout, protože z těch několika set tisíc dlužníků je skupina lidí, kteří peníze objektivně nemají, nikdy nezaplatí a formálně běžící exekuce je omezují v jejich občanském životě.

Mezi návrhy zaznívá vymezení lichvy a zavedení teritoriality exekutorů

Problémů v oblasti zadlužování obyvatel a exekucí vidí oba politici víc. „Měly by se třeba zastropovat úroky úvěrů, měl by se přijmout nějaký zákon proti lichvě. Řeklo by se, od jaké částky jsou úroky už lichvou,“ navrhl Hrnčíř. Negativně také vnímá zdanění, čímž podle něj stát na exekucích částečně parazituje. „Proces se tím pro dlužníky zdražuje o pětinu, což není málo,“ podotkl.

„Považuji za důležité prosadit takzvanou teritorialitu exekutorů,“ přiblížil Pospíšil. Teritorialitu zahrnuje i návrh programového prohlášení chystané vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů. V TOP 09 jsou ale připraveni případně přinést změnu jako poslanecký návrh.