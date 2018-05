Důležitý je byznysplán, upozorňuje zakladatel úspěšného start-upu Prusa Research

Pokud nápad nemá ekonomické uplatnění, může tak přijít vniveč. „Myslím, že často start-upy selhávají, že si lidi pořádně neudělají ani byznysplán. Mají nějaký nápad, jsou nadšení a je pro ně hrozně nepříjemné udělat si analýzu. Mají strach, že zjistí, že v tom není žádný byznys. Dva roky pak na tom pracují, než zjistí, že to není udržitelná myšlenka,“ řekl.

Prosadit se na trhu je ale náročné. Podle Aspen Institute Prague téměř padesát procent start-upů nevydělává vůbec nic. Přibližně čtvrtina začne vydělávat už během prvního roku podnikání, část z nich dokonce okamžitě – Průša podotkl, že je to i jeho případ.

„Použil jsem finance od rodiny. Když jsem začínal podnikat, už jsem tiskárny měl. Byl to jenom přerod do právní a funkční věci. Nakoupil jsem součástky, vyrobil tiskárny, prodal je, peníze zase investoval do dalších součástek. Vydělávali jsme od prvního měsíce,“ přiblížil.

Je jeho zbožným přáním, aby vyrostli do giganta na úrovni Facebooku. „Aby tady naše firma zůstala po další generace,“ dodal.