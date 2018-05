Babiš slíbil navýšení platů zdravotníků o desetinu. Prioritní bude podpořit zaměstnance ve směnném provozu

Vláda zdravotníkům přidávala v minulých letech opakovaně. Loni dostali o deset procent víc k tarifům, v předchozích dvou letech po pěti procentech. „Za minulé koaliční vlády jsme navyšovali celkově o 30 procent mzdy. Bylo to o 65 miliard navíc,“ vyčíslil Babiš. Podle Vojtěcha šlo 43 procent z nich do lůžkových zařízení. „Je nutné se podívat na to, kam ty peníze jdou, a na díry, kudy odtékají,“ dodal ministr v demisi.

Babiš připomněl, že při cestách do regionů navštěvuje s ministrem i nemocnice. „Co mě dnes překvapilo, tak při návštěvách nemocnic při diskusích se zaměstnanci a managementem ne vždy dostáváme stejné informace jako dnes,“ dodal premiér. Nemocnice, kde ředitelé nepřidali tak, jak měli, chce Babiš s Vojtěchem navštívit. Při přípravě rozpočtu na rok 2019 budou podle něj platy ve školství a zdravotnictví prioritou.

Sestrám u lůžka ve třísměnném provozu přidala vláda loni v červenci navíc dalších deset procent. Odboráři ale žádají, aby se do budoucna takové navýšení týkalo i sanitářů a dalšího nižšího personálu. Podle Vojtěcha bude prioritní právě podpořit zaměstnance ve směnném provozu.

Odbory kritizují rozdíly v platech u státních a ostatních nemocnic

Odbory také kritizují to, že peníze navíc dávají sestrám automaticky jen státní zařízení, nemocnice krajské nebo městské nemusí nebo dávají méně. Rozdíl mezi sestrou v příspěvkové organizaci ministerstva zdravotnictví a sestrou v obchodní společnosti může být podle odborů až 8000 Kč měsíčně.