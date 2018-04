Zkrácení pracovní doby si umíme představit do tří či čtyř let, říká lídr odborů Středula

video Středula: Zkrácení pracovní doby si umíme představit do tří či čtyř let

Pokud někdo říká, že kratší pracovní doba je hrozbou nebo že to může způsobit problém, tak podle Středuly vůbec netuší, jaká je aktuální situace v České republice. „Už jsme dosáhli v kolektivních dohodách unikátního výsledku – tam, kde působíme, je týdenní pracovní doba 37,5 hodiny dokonce v 77 procentech případů,“ prohlásil šéf odborů.

Nyní by odboráři rádi zkrácení dohodli nejen u zbývajících kolektivních smluv, ale ve střednědobém horizontu i pro všechny zaměstnance v rámci zákoníku práce.

„Nemáme stanoveno, že to chceme dosáhnout do konce roku 2019, ale umíme si to představit do tří či čtyř let,“ podotkl Středula. Podle něj může pokračující digitalizace způsobit poměrně vážné komplikace, a tímto způsobem by ekonomika mohla být připravena dopředu.