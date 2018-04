Trumpova výjimka na evropskou ocel končí. Německo s prodloužením nepočítá

Americký prezident Donald Trump 8. března podepsal dekret o uvalení 25procentního cla na dovoz oceli a desetiprocentního cla na dovoz hliníku, v platnost vstoupil 23. března. „Zavedení cel na hliník a ocel chrání americkou národní bezpečnost,“ řekl. Evropské unii a šesti dalším státům (Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Mexiko a Jižní Korea) se podařilo získat dočasnou výjimku z amerických cel s platností do 1. května. Německá vláda na konci dubna oznámila, že nepočítá s tím, že se podaří výjimku prodloužit. Od 1. května budou podle zdrojů ze spolkové vlády tato cla pravděpodobně platit i pro země EU.

Spojené státy jsou největším dovozcem oceli. V roce 2016 se na globálním dovozu oceli podle objemu podílely osmi procenty. Ocel měla na celkové hodnotě dovozu zboží do USA podíl jen jedno procento. USA dovážejí ocel z více než 110 zemí, největším dodavatelem je Kanada s podílem 17 procent. Druhým největším dodavatelem oceli do USA je Evropská unie, v dolarech by byla EU dokonce jedničkou, hodnota dovozu činila 6,6 miliardy USD. Na dalších místech jsou Jižní Korea, Mexiko, Brazílie a Čína.