Čím méně stromů, tím více sucha i povodní. České lesy jsou v kritickém stavu, varují experti

Studovat stav vegetace pomáhá družice Sentinel 2. Díky jejím datům vznikají mapy, které dokumentují lesní porost v Česku. „Jsme schopní identifikovat na poměrně malých územních jednotkách, jaký tam je vývoj zdravotního stavu lesa,“ vysvětluje náměstek ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů z Brandýsa nad Labem Jaroslav Kubišta.

Červená barva na snímcích označuje problematickou oblast. „To je samozřejmě severní Morava a Slezsko, o kterých se v lesnických kruzích mluví de facto neustále. Ale je to vidět i na jižní Moravě, že se nám to začíná barvit do červena,“ dodává Kubišta.

… a z dronu

Ještě podrobnější pohled nabízí drony. Vědci s nimi navíc mohou les nafotit třeba hned po kalamitě nebo při teplém a suchém počasí, které kůrovci vyhovuje. Do vzduchu se totiž dron dostane za několik sekund.

Výhodou dronu je vysoké rozlišení. Na fotkách je pak vidět každá koruna, nebo dokonce i každá větev. Při dobrém počasí dokáže dron za jediný den nafotit až 10 hektarů. Speciální program pak sám vyhodnotí, jestli je strom zdravý, nebo usychá.