Sílící koruna zlevnila zájezdy. Chorvatsko a Slovensko jsou už navíc díky ní levnější než Česko

Zlevnění zahraničních pobytů umožnil konec intervencí a následné posílení koruny. „Nahrává tomu také rozdíl v inflaci mezi tuzemskem a cílovou destinací,“ uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podle něj se ale v následujících týdnech kurz příliš nezmění a nezáleží tedy na tom, kdy přesně si Češi vymění peníze.

Nejvíce podle něj zlevnila dovolená v Tunisku, Egyptě a Turecku. „A to zhruba o pětinu. Je to dáno nejen posílením koruny proti euru, ale také tím, že posílilo euro vůči dolaru. Protože tyto země měří svůj kurz právě vůči dolaru, který oproti jejich měnám posílil. Je to kombinace všech tří faktorů,“ upozornil Sobíšek.