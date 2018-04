Apple začne v Irsku splácet obří daňový nedoplatek 13 miliard eur

Začátek splácení daňového nedoplatku podle listu Financial Times předcházela dohoda mezi irskou vládou a Applem o založení svěřeneckého účtu, na kterém peníze zůstanou až do vyřízení odvolání proti rozhodnutí Evropské komise.

Irský ministr financí Paschal Donohoe podle listu The Irish Times uvedl, že celá částka by měla být na účet splacena do konce září. Evropská komise loni v říjnu kvůli průtahům při vymáhání peněz od Applu předvolala Irsko před nejvyšší evropský soud.

O odvolání má soud jednat až na podzim

Apple se proti předloňskému rozhodnutí Komise o zaplacení 13 miliard eur odvolal, stejně jako Irsko. „Vláda s rozhodnutím Komise zásadně nesouhlasí. Irsko nicméně hodlá jakožto člen EU dodržet své právní závazky,“ uvedl Donohoe. Žaloba na zrušení rozhodnutí totiž neumožňuje, aby členský stát pozastavil vymáhání neoprávněné pomoci.

Podle Donohoea soudní stání ohledně odvolání Applu a Irska proti verdiktu Komise pravděpodobně začne na podzim.