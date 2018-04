Těžká zkouška soudržnosti. Brusel chce omezit dotace střední Evropě a poslat je na jih kontinentu

Brusel zamýšlí přesměrovat desítky miliard eur z fondů Evropské unie místo do zemí střední a východní Evropy, jako je Polsko, Maďarsko či Česko, spíše do jižních států kontinentu. Informoval o tom britský ekonomický list Financial Times (FT) s tím, že půjde o nejkontroverznější část návrhu rozpočtu EU pro období let 2021 až 2027. Finální podoba rozpočtu má být zveřejněna v květnu. České ministerstvo financí není změnám při stanovování objemu peněz nakloněno.