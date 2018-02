Polovině lidí se zpomalí zvyšování důchodů, říká ministryně k plánům ANO na růst nižších penzí

Ministerstvo práce připravilo podle programového prohlášení Babišovy vlády v demisi návrh novely, která mění složení penze. Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, by měla od příštího roku odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Odrazí se to ve valorizaci. Model přidávání bude sice stejný jako dosud, částka se ale jinak rozdělí. Víc než dosud poputuje do pevného dílu, méně do zásluhové procentní výměry.

„Ono se to (růst důchodů) trošičku zpomalí ve srovnání s ostatními, jestli mám správná čísla, asi polovině lidí, kteří pobírají starobní důchod. Bude to ta část lidí, kteří mají mnohem vyšší důchod, než je průměrný důchod. Tam bude nárůst, jak máme predikováno, pomalejší,“ přiblížila Němcová.