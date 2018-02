Ceny energií by v letošním roce měly růst jen mírně, odhadují experti

Jak vypadá blackout z pohledu společnosti ČEPS, která zajišťuje provoz elektroenergetické přenosové soustavy:

Představte si temné město, ve kterém nesvítí ani jedna lampa, ani jedna žárovka. Nefungují počítače, telefony, televize, ledničky - zkrátka nic, co ke svému provozu potřebuje elektrickou energii. A nejen to, výpadek elektřiny by ukončil také dodávky tepla, plynu a vody do domácností. Domy v mrazech vychladnou za dvě hodiny. Bez proudu nefungují ani čerpací stanice. Vyjet do zhasnutého města autem není zrovna nejlepší nápad. Nefungující semafory způsobí chaos v ulicích a zkušenosti ze Spojených států dokazují, že počet dopravních nehod i jejich obětí jde v takových případech prudce nahoru.