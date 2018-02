Z horníků děláme IT experty, říká analytik trhu práce. Nedostatek menších úvazků nutí ženy podnikat

Mohou tedy v této situaci vůbec pomoci rekvalifikace? Je vůbec možné, když říkáme, že nám chybí ty technicky náročné profese, rekvalifikovat někoho, kdo je na úřadu práce vedený jako nezaměstnaný, a to většinou dlouhodobě?

Rekvalifikace, zejména zvolené rekvalifikace, kde si lidi sami vybírají, do čeho tu energii chtějí investovat a jakou práci chtějí v budoucnu dělat, případně kde ví, že jsou příležitosti, tak fungují, ovšem spíše u těch běžnějších činností s nižšími kvalifikačními nároky.

Ale znám i případy rekvalifikace na velmi složité, náročné profese a zaměření, ale tam je to obtížnější, nejenom s tou schopností se to naučit, to je samozřejmě běh na delší trať, ale zejména s tím přijetím.

Protože když člověk třeba deset patnáct let dělá něco a pak se rekvalifikuje do výrazně jiného a velmi náročného zaměření, tak ten trh tady prostě na to zatím není příliš připravený, aby tyto lidi přijímal. S tím, že vlastně po patnácti letech práce v nějakém zaměření udělali otočku o 180 stupňů a naučili se něco výrazně nového, složitého – jsme v tomhle docela uzavření.

O jaké konkrétní profese jde?

Zrovna my jsme rekvalifikovali několik horníků na programátory. Oni se to zvládli naučit, jsou dobří, ale někteří z nich narážejí na to, že v těch firmách se nevěří tomu, že by mohli být dobří. Nikdo to prostě nezkoumá, protože vidí horníky, nikoliv programátory, přitom to jsou velmi dobří programátoři.

V době, kdy firmy shání obtížně zaměstnance, pomohla by třeba pružná pracovní doba, částečné úvazky? Víme, že Česko na tom není v tomhle ohledu úplně nejlépe.

Stále platí, že tady máme část lidí, kteří vlastně jsou lehce vytěsnění mimo pracovní trh. Jsou to třeba rodiče malých dětí, mladí lidé, kteří ještě studují, nebo mají jiné aktivity, lidé ve vyšším produktivním věku, kteří jsou velmi často i v databázi úřadu práce, zůstávají dlouhodobě nezaměstnaní, těch je zhruba třetina z toho současného počtu nezaměstnaných.

A co se týče flexibility, my tady máme takové dvě oblasti. V případě plných úvazků a třeba časové flexibility, nebo možnosti home office, to velmi dobře funguje. Už skoro polovina lidí má možnost pružné pracovní doby, a zhruba pětina lidí může občas pracovat z domova, což výrazně pomáhá třeba sladění osobního a pracovního života.

Ovšem co se částečných úvazků týče, i když dochází ke zlepšení, ty firmy opravdu hledají cesty jak zaujmout další lidi, takže nám roste podíl i počet částečných úvazků, ale je nutno říci, že velmi pomalu. V tuto chvíli z nově obsazovaných pozic máme jenom zhruba desetinu s možností částečného úvazku, z toho asi tři procenta je preferovaný částečný úvazek.

Zaostáváme tak v evropském srovnání za průměrem, i za těmi zeměmi, které v tom mohou jít příkladem. Třeba v Německu je čtvrtina lidí pracujících na částečný úvazek a také tam mají výrazně vyšší zaměstnanost žen. Takže v téhle oblasti, co se částečných úvazků týče, tak firmy ještě pořád můžou výrazně podmínky zlepšit.

Poptávají lidé skutečně částečné úvazky, chtějí je?

Všechny formy flexibility jsou extrémně žádané. Hned za výší mzdy, za tím, jak se vlastně díky té práci uživí, je flexibilita druhým nejsilnějším motivem, když se snaží třeba změnit práci, nebo znova dostat do zaměstnání poté, co byli po nějakou dobu mimo pracovní trh.

Mezi ženami máme třeba takový fenomén vynuceného podnikání, protože prostě nemůžou nastoupit na plný úvazek a částečných úvazků ze strany nabídky a poptávky firem je velmi málo.