Pražské letiště posílilo bezpečnost. Na řadě jsou v Brně nebo Ostravě

Podle ministryně financí v demisi Aleny Schillerové investice do pražského letiště nejdou jen ze státního rozpočtu. „Letiště má rozvojový plán až do roku 2035, v rámci něj je připraveno proinvestovat 27 miliard do svého rozvoje absolutně bez pomoci státu,“ řekla ministryně. Letiště podle ní počítá s rozšířením Terminálu 2, ze kterého létají letadla do zemí Schengenu, a vybudováním nové paralelní dráhy.