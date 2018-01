Chyby za osm miliard korun našli kontroloři v účetnictví ministerstva pro místní rozvoj

Dále ministerstvo podle kontrolorů například nesprávně ocenilo podíly na zisku akciové společnosti vyplacené formou nefinanční dividendy, které navíc nepromítlo do výsledku hospodaření.

Podpora rozvoje regionů Je zaměřena na odměnu vítězům soutěže Vesnice roku, zapojení generací do komunitního života v obci, spolupráci obcí na obnově a rozvoji venkova, obnovu drobných sakrálních staveb v obci a na obnovu místních komunikací.

Kontrola: MMR neodvádělo do státního rozpočtu všechny peníze

Kontroloři se zaměřili také na údaje, které ministerstvo v roce 2016 předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu, neboť z těchto údajů se následně sestavuje finanční výkaz.

Při této kontrole zjistili kvůli chybnému zatřídění dotací poskytovaných příjemcům v České republice pochybení přesahující sedm miliard korun. „MMR je totiž několik účetních období vykazuje nesprávně jako výdaje na mezinárodní spolupráci,“ uvedl NKÚ.

Kontrola upozornila také na to, že MMR dlouhodobě neodvádí do státního rozpočtu všechny peníze, které mají být příjmem státního rozpočtu. Namísto toho je ponechává na zvláštních bankovních účtech mimo rozpočet, čímž porušuje rozpočtová pravidla. K 31. prosinci 2016 to podle NKÚ bylo 13,7 milionu korun.

Kontroloři prověřili i nápravu nedostatků z předchozí kontroly. Zjistili, že MMR provedlo jen necelou polovinu nápravných opatření, která mu vláda uložila. Přesto úředníci konstatovali, že ministerstvo postupovalo podle usnesení vlády a všechna opatření proběhla tak, jak měla.