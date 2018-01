Obavy se nenaplnily. Počet vinoték se přijetím zákona nesnížil

Podle inspekce se navýšily počty inspektorů, kteří se specializují na kontrolu vína, norma tím pádem pomáhá i k narovnání podmínek na trhu a nahrává poctivým provozovatelům.

„Novela zákona mj. stanovila jasnou odpovědnost za vína, která provozovatelé prodávají ve vinotékách, a v tomto smyslu mohou inspektoři SZPI účinněji kontrolovat sortiment ve vinotékách,“ uvedl Kopřiva.

Vinotéky, které prodávají zahraniční víno ze sudů, přešly podle několika zjištění ČTK na systém, ve kterém nově nalepují samolepky na lahve vína, na kterých dávají veškeré informace o stáčeném vínu. Tím podle Rusnoka dle výkladu inspekce přejímají odpovědnost za obsah lahví na sebe, o čemž však zákon nehovoří. Podle něj se tak do budoucna uvidí, jak to bude inspekce, potažmo soudy řešit.

Podle Nyitraye novela zafungovala, problematické podle něj bude posouzení a výklad inspekce, zda je provozovna „stáčírnou“ nebo „prodejnou“. Zánik vinoték však podle něj nehrozí, ani zdražování vína. Spotřebitelé si časem uvědomí, že si mohou koupit víno i přímo v bag-in-boxu a že si ho nemusí nechávat stáčet z bag-in-boxu ve vinotéce do lahve. K mírnému zdražení podle něj mohlo dojít v případě, že si vinotéka pořídila bag-in-boxy a stále stáčí do lahví, tedy používá prakticky dva obaly. Ale spíše podle něj jde o to, že provozy spolu s registrací začaly platit daň z přidané hodnoty.