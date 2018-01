Pokračuje spor o naftu, kterou mělo Česko v Německu. Insolvenční správce podal žalobu

„Mohu potvrdit, že insolvenční správce nás informoval o tom, že žalobu podal. My se samozřejmě budeme právně bránit. Tato nafta je součástí nouzových zásob a podle zákona o Správě státních hmotných rezerv je ve výlučném vlastnictví České republiky. Na každý litr té nafty máme fakturu, že jsme za ni zaplatili,“ uvedl Švagr.

Naftu za miliardu korun správa teprve před nedávnem přivezla se souhlasem správce z Německa do Česka. K naftě v Bavorsku se totiž Česko po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe v roce 2014 nemohlo skoro dva roky dostat.

Předloni v červenci podepsala česká správa s novým majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development, a insolvenčním správcem smlouvu, na jejímž základě Česko získalo naftu zpět. Transport nafty začal v říjnu 2016, poslední vlak přijel zpět do Česka loni v listopadu. Doprava stála 47 až 48 milionů korun.

Už před převozem, který správa rezerv pojala jako slavnostní událost s účastí tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky, však insolvenční správce upozorňoval, že souhlas s transportem neznamená určení vlastníka a že může o vydání nafty zpětně požádat.

Möllen totiž české vlastnictví nafty nikdy neuznal. V předžalobní výzvě požadoval, aby Česko uznalo, že nafta patří jemu jako správci.

Podle informací ČTK by ani v případě, pokud by insolvenční správce soud vyhrál, nevozilo Česko naftu zpět do Německa. Umožnilo by pouze její vyzvednutí ve skladech státního distributora paliv Čepro.

Podle Švagra insolvenční správce nehájí zájmy věřitelů

„Vypadá to, že insolvenční správce hájí spíše své zájmy než zájmy věřitelů. Soudní spor totiž znamená, že uzavření insolvence a vyplacení věřitelů se zase odloží. A jediný, kdo na tom vydělá, je insolvenční správce. Podle jeho zprávy ze září loňského roku si už od začátku insolvence vyúčtoval z podstaty za své služby a za služby právníků 2,4 milionu eur, což je přes 60 milionů korun. O to méně pak zbude na věřitele,“ zdůraznil Švagr.

Připomněl, že mezi věřiteli je i česká správa hmotných rezerv, které Möllen už v červenci 2016 uznal pohledávku na 6,3 milionu litrů nafty, která ze skladu v Kraillingu zmizela.