Připlatí si v Británii za kávu kvůli kelímkům? Zákonodárci chtějí jejich zdanění

Navrhovaná daň by zdražila průměrný kelímek kávy o zhruba deset procent, což je problém v zemi, kde inflace převyšuje tři procenta a životní úroveň jde dolů. Někteří obchodníci nabízejí zákazníkům slevy, pokud si přinesou vlastní šálek. Jak Starbucks, tak Costa Coffee jim účtují o 25 pencí méně. Úspěšní však jsou nanejvýš u dvou procent konzumentů.

Jelikož o tomto problému lidé nevědí, házejí kelímky do tříděného odpadu, tím ho kontaminují a celý proces recyklace dále zdražují. V USA skončí na skládce 60 miliard kelímků.

Většina lidí se mylně domnívá, že jednorázové kelímky se vesměs recyklují, ale tak to není. Typický kelímek je vyroben z kartonu a je vyztužen tenkou plastovou vrstvou, která zajišťuje pevnost kelímku a udržuje teplotu nápoje. Zásadně ale komplikuje recyklaci, protože rozdělení materiálů je nákladné. V Británii recyklují kelímky jen čtyři závody.

Britští zákonodárci poukazují na to, jaký vliv měl poplatek pěti pencí u plastových tašek v supermarketech. V prvním roce po jeho zavedení se snížilo používání „igelitek“ o 83 procent.

Výbor požaduje, aby používání jednorázových kelímků bylo snižováno a aby do roku 2023 byly všechny recyklovatelné. Peníze ze zpoplatněných kelímků by se měly využít na zlepšení recyklačních kapacit, a pokud cíle roku 2023 nebudou splněny, jednorázové kelímky na kávu by měly být zakázány.