Ztrát ve vodovodní síti ubývá, ale opravy potrubí dál zvedají ceny vody

Přesto se ztráty ve vodovodní síti rok od roku snižují, vyplývá to z analýzy ministerstva životního prostředí. Ještě na začátku tisíciletí činily průměrně asi čtvrtinu. A v první polovině devadesátých let přišlo vniveč dokonce na čtyřicet i více procent vyrobené pitné vody.

Například Brněnské vodárny musely vloni oželet desetinu vody, ostravské, plzeňské či pražské se vešly do průměrné šestiny.

Pražské vodovody a kanalizace a.s. 14 %

ČEVAK a.s. 18 %

Moravská vodárenská a.s. 19 %

Vodárna Plzeň a.s. 10–15 %

Královéhradecká provozní a.s. 17 %

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 13 %

1.SčV a.s. 18 %

Brněnské vodárny a kanalizace a.s. do 10 %

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. cca 12 %

Průměrná cena za kubík vody letos asi překoná hranici 90 korun

Nicméně podle Vlasáka je stále co zlepšovat. V Česku se vybere na vodném a stočném – které tvoří cenu vody – zhruba 36 miliard korun ročně. 12 až 15 miliard se vrací do obnovy potrubí. „Obecně zatím ty investice nejsou úplně stoprocentně adekvátní vybraným částkám, někde jsou ještě mezery. Optimální by byla částka kolem 20 miliard. Ale zlepšuje se to,“ upřesňuje.

Mimochodem v některých městech je potrubí staré osmdesát i více let. Právě i proto například Praha letos plánuje vložit do obnovy vodovodní sítě 1,2 miliardy korun, Ostrava skoro 400 milionů a Brno investuje do městského vodovodu a kanalizace asi 800 milionů.

„Je potřeba zmínit, že ztráty nelze zcela eliminovat a náklady na snižování ztrát pod úroveň deseti procent jsou vyhodnoceny jako neekonomické,“ upozorňuje Renata Hermanová ze společnosti Brněnské vodárny a kanalizace.