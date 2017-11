První sociální summit po 20 letech: Unie přijala pilíř sociálních práv

Zástupci členských států EU přijali na neformálním summitu ve švédském Göteborgu evropský pilíř sociálních práv. To je dvacítka principů, podle kterých by měla být formulována budoucí evropská sociální politika. Dokument je rozdělen do tří kapitol: první se týká rovných příležitostí a přístupu na trh práce, druhá pak spravedlivých pracovních podmínek a třetí sociální ochrany a začleňování. Dokument je ale jen souborem doporučení a není právně závazný.