Zájem Čechů o slevové akce klesl. Poprvé po patnácti letech

„Poprvé došlo k obrácení trendu,“ komentoval pokles zájmu o zlevněné zboží ředitel GfK Czech Tomáš Drtina a dodal, že dosavadní vývoj stále většího důrazu na slevové akce vyčerpával obchodníky i dodavatele.

Mezi potravinové trendy patří rostoucí zájem o výrobky s proteinem (za pět let růst o 138 procent) či sójou (19).

Opět také roste míra využití automobilu při cestě za nákupem potravin. Zatímco v roce 2012 sedlo za volant 44 procent dotázaných a v dalších letech kolem 42 procent, letos to vyskočilo na téměř polovinu tázaných (47 %).

Tam, kde si mohou zákaznici vybírat, do jaké prodejny půjdou nakoupit potraviny, hraje v Česku už třetím rokem hlavní roli příhodnost její polohy. Na dalším místě je šíře sortimentu a až na třetím místě jsou akční ceny a slevy.

Role českých potravin je podle průzkumu u českého spotřebitele stabilizovaná, větší význam jim přisuzují zákazníci s vyšším vzděláním. To samé platí pro regionání a místní potravinářské výrobky.

Jak na e-shopy? Modernějšími obchody a lepšími službami

Dnešní zákazníci jsou informovanější, sofistikovanější, sdílejí informace a v řadě pohledů jsou náročnější, uvedla prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková. Preferují jednoduchý, bezproblémový a pohodlný nákup, dodala.

I to vede v poslední době k velkým investicím obchodních řetězců do modernizace prodejen a zlepšování služeb. A bude to také hlavní zbraň kamenných prodejen v souboji s e-shopy. „Jen díky moderním technologiím a investicím nezmizí kamenné prodejny, zákazníkům totiž nabídnou nový koncept, atraktivní kombinaci centra nákupu, showroomu a divadla,“ domnívá se Nováková.