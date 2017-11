Čelíme bossingu, za přepážkou nikdo nevydrží, stěžují si odbory ve finančnictví. Chtějí zvýšit mzdy

Podle předsedy odborového svazu Hupky se kromě špatného ohodnocení navíc obor finančnictví potýká s mobbingem (šikana na pracovišti) a bossingem (šikana od nadřízeného). „Je to velký nešvar a je to způsobeno tím, jak velké cíle jsou kladené na zaměstnance. V bankovnictví je 25procentní fluktuace, kde odchází know how a projevuje se to na kvalitě obsluhy u klientů. Zaměstnanci nestíhají obsluhovat a noví vydrží půl roku rok, než zjistí, co je to za práci,“ upřesňuje.

Protesty budou pokračovat, pokud banky nepřijdou se slušným návrhem

Odborový šéf dodává, že v žádném případě nejde odborům o to, aby se zvyšovaly mzdy vysokopříjmovým zaměstnancům. „V bankovnictví jsou lidé, kteří mají příjem pod 20 tisíc korun a jsou to lidé, kteří sedí na call centrech, back office pracovištích či na přepážkách, kde průměrná mzda je 24 tisíc korun,“ řekl Hupka.

Je přesvědčen, že 15% navýšení si zaměstnavatelé mohou dovolit, jak je vidět z jejich tiskových zpráv s hospodářskými výsledky. „Pokud však přijdou velké banky s tím, že nabídnou 2–3 procenta, pak od nás mohou čekat další nemalé protestní akce,“ zdůraznil.

Z dat ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že nejvyšší platy v soukromé sféře měli v letošním prvním čtvrtletí lidé pracující právě v peněžnictví a pojišťovnictví. Takzvaný medián, tedy střední hrubá mzda, která dělí platy na dvě stejně velké poloviny a podle některých analytiků mnohem více než průměrná mzda odpovídá reálným příjmům obyvatel, u nich dosahoval 35 319 korun.