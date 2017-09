Velcí zemědělci by mohli přijít o evropské peníze. Vláda to odmítá, dotace mají být spravedlivé

Koncepce unijní politiky po roce 2020 počítá spíše s podporou malých a středně velkých chovů a farem. Podle ministra Mariana Jurečky to ale české podniky poškodí – přijít by mohly až o 2 miliardy a 900 milionů korun. Důvodem je mimo jiné to, že je tu z minulosti vysoký podíl velkých zemědělských podniků.

Peníze, o které by mohly přijít velké zemědělské podniky kvůli krácení přímých plateb po roce 2020, by měly zůstat k využití českému státu. Vyplývá to z informace pro vládu o východiscích budoucí podoby Společné zemědělské politiky po roce 2020. Vláda v pondělí materiál schválila.