Učitelům stoupnou od listopadu platy o 15 procent, ohlásil Sobotka

„Koalice se dohodla na zvýšení platů už od 1. 11. Učitelům se tarifní plat zvýší o 15 %, všem dalším zaměstnancům veřejného sektoru o 10 %,“ napsal ministerský předseda.

Vicepremiér pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek pro ČT uvedl, že zvýšení platů se promítne v tarifní složce. Peníze na navýšení platů půjdou z kapitoly ministerstva práce a sociálních věcích a z nespotřebovaných výdajů ostatních ministerstev. Mělo by jít zhruba o 25 procent nevyčerpaných výdajů, což představuje přibližně 10 miliard korun, odhaduje Bělobrádek.

Peníze na platy půjdou letos z rezerv ministerstev

„Letos pokryjeme zvýšení platů na vrub úspor, příští rok na to poskytneme částku kolem 23 nebo 24 miliard korun, aby na to bylo dost prostředků,“ upřesnil premiér. Každé ministerstvo by podle dohody koaličních stran mělo ještě v tomto roce uvolnit ze svých nespotřebovaných výdajů zhruba čtvrtinu.