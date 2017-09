V Moravskoslezském kraji bude podle Zemana investovat čínský výrobce pneumatik

„No a zatím výsledek jednání s jejich šéfem zní, že se mezi Českem, Polskem a Slovenskem rozhodli pro Česko, a za druhé, že uvnitř České republiky se rozhodli pro Moravskoslezský kraj. Střízlivý počet nových pracovních míst je 1500, optimistický 2000, ale já radši uvádím pro jistotu těch 1500,“ řekl prezident.

Jméno investora neuvedl, o prostory v České republice se ale zajímala společnost Linglong Tire. Podle dřívějších informací by se její investice pohybovala v řádu miliard korun a mohla by být umístěna v připravované průmyslové zóně Nad Barborou v Karviné.

Kde bude továrna?

Z vyjádření moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka (ANO) ale vyplývá, že zatím není jasné, kam v kraji by výrobce pneumatik svou továrnu umístil. Kromě Barbory se hovořilo i o průmyslové zóně poblíž mezinárodního letiště v Mošnově na Novojičínsku. „Pneumatiky, si myslím, že nepatří na letiště. Myslím si, že určitě ne, protože když vystoupíte z letadla a ty pneumatikárny, ať děláte, co děláte, tak jsou cítit, tak to není úplně ideální lokace,“ řekl Vondrák.

Zóna v Karviné ještě není připravena. Podle hejtmana majitel pozemků zatím nesplnil všechny podmínky, které kraj měl k tomu, aby je mohl vykoupit. Zóna ani nesplňuje podmínky, jaké čínský investor, který se tam byl podívat, požadoval. „Zatím ta situace je taková, že čínský investor nechce do té oblasti vstoupit z důvodu, že ta lokalita není ideální z pohledu toho, co oni potřebují, a to je v podstatě sto hektarů obdélníkového charakteru,“ řekl Vondrák. Takovouto možnost podle něj zóna Nad Barborou nenabízí.