Evropa spustí nový systém ochrany osobních údajů. Za porušení pravidel budou vysoké pokuty

Čtvrtina podniků již analýzu svých systémů a procesů provedla. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků (AMSP ČR) uskutečnila agentura Ipsos.

Své postupy budou do konce května 2018 muset přehodnotit statisíce subjektů v ČR.

Klíčem ke skutečnému zajištění vysoké kybernetické bezpečnosti firem a dostatečné ochrany osobních údajů jejich zákazníků nejsou investice do IT infrastruktury ani nastavení procesů nebo úprava interních směrnic, ale především digitální gramotní zaměstnanci s dostatečným povědomím o smyslu, přínosech a rizicích spojených s používáním digitálních technologií, domnívá se manažer.

Není lepší investovat do digitální gramotnosti?

62 % malých a středních podniků se chystá zabezpečit ochranu osobních údajů v součinnosti s externími dodavateli, například IT firmami.

Potvrzuje se, že kybernetické útoky se stávají běžnou praxí, nejčastěji se jedná o podvodné maily, žádosti o podvodné platby, ale překvapivé je i to, že téměř třetina z postižených firem má zkušenosti přímo s hackerským útokem. Firmy neberou kybernetické hrozby na lehkou váhu, podle průzkumu osm z deseti dotazovaných má nastaveny základní procesy pro eliminaci rizika. Nejlepší reputaci má z hlediska kybernetické bezpečnosti Komerční banka.

Součástí průzkumu bylo rovněž zjistit zkušenost podniků s kybernetickým útokem. Tu potvrdily čtyři firmy z deseti. To, že se jedná o navýsost aktuální hrozbou, dosvědčuje fakt, že třetina z oslovených podnikatelů se s ním setkala v posledním roce.

Potvrzuje to fakt, že malé firmy obecně přistupují k novým opatřením spíše intuitivněji, zatímco střední a větší podniky pracují více systémově a pro svá rozhodnutí využívají analýzy.

U podnikatelů s ročním obratem do 5 milionů korun se chystá provést analýzu stavu správy dat necelá polovina z nich.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Českou asociací ochrany osobních údajů připravily pro menší a střední firmy bezplatný portál , kde ukazují, jak se GDPR dotkne malých podniků, které firmy opatření nemine, co musí podnikatelé učinit a jaké postihy reálně mohou očekávat. Součástí portálu je i odborná poradna.

„Největším strašákem se pro mnohé stane oznamovací povinnost v případě narušení bezpečnosti údajů,“ tvrdí se na poradenském portálu. Už by se tedy podle něj nemělo stávat, že se o kauzách masivních úniků osobních dat dozvídáme až s odstupem několika let, jako se stalo například v kauze společnosti Yahoo. Nově bude muset zpracovatel ohlásit únik či ohrožení zabezpečení osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl. V některých případech bude muset také informovat osoby a subjekty, kterých se únik týkal.