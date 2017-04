Mráz zničil úrodu vinařům i pěstitelům ovoce. Bojí se, že to nebylo naposled

Mráz postihl i ovocné stromy, třeba třešně nebo meruňky. Jak moc to ovlivní sklizeň, budou sadaři teprve zjišťovat. Je ale možné, že číslo, které získají, nebude konečné. V příštím týdnu se ještě jednou ochladí, a přestože od středy by již měly denní teploty jen stoupat, noční ještě poklesnou. Podle meteorologů by se mohly dostat i pod nulu. V tom případě budou pěstitelé místo sčítání škod znovu zapalovat balíky slámy. Obávají se však, že pokud by se mráz skutečně ještě vrátil, mohlo by to pro ně již být likvidační.