Místo jedné sazby daně z příjmu až čtyři. ČSSD představila své daňové návrhy

ČSSD navrhuje zavést čtyři daňové sazby u příjmu zaměstnanců, a to od 12 do 32 procent. Nyní v Česku platí jenom jedna sazba, a to 15 procent. Podobně to je u firem, kde je 19procentní sazba daně z příjmu, a sociální demokracie by chtěla mít tři – 14, 19 a 24 procent. Opoziční ODS ale říká, že progresivní daň trestá úspěšné lidi. Podle analytiků by zavedení více daňových pásem dále zkomplikovalo současný složitý daňový systém.