Nástrahy některých pokladen. Jejich nákupem ztrácí podnikatelé kontrolu nad svými daty

Nejen o cenu či technické parametry by se měli podnikatelé zajímat při výběru registračních pokladen pro elektronickou evidenci tržeb (EET). Někteří dodavatelé pokladen si totiž zakotvují do smluv i možnost poskytovat získaná data svým obchodním partnerům. Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) by si podnikatelé měli na tyto praktiky dávat pozor.