Za dva týdny spadnou do EET i obchodníci. Připravená je jen třetina z nich

V tomto případě to ale není úplně jednoduché. Na některé léky se evidenci tržeb vztahovat nebude, jiné medikamenty provozovna evidovat musí. Důležité je, jestli člověk u pokladny zaplatí. Pokud u léku není doplatek, evidenci nepodléhá, pokud ho hradí pacient, pak ano.

Zkoušeli přitom správu přesvědčit, že poskytují služby lidem, tudíž by se jich povinnost evidovat tržby týkala až v příštím roce. Tento výklad ale neuspěl a na evidovanou účtenku tak zákazníci v lékárnách narazí už od března.

Postupně přitom objem zaznamenaných plateb roste. Zatímco v pátek šestého ledna to bylo zhruba dva a tři čtvrtě milionu, v pátek třetího února už to bylo přes tři a půl milionu. Dosud rekordní je pak 14. únor, kdy se počet evidovaných transakcí dostal nad čtyři a půl milionu. S obchodníky bude číslo od prvního března ještě vyšší.

U léku, na který se doplácí zhruba 60 korun, se finanční správa dozví jenom o této částce. To, co zaplatí pojišťovna, finanční správu nezajímá. „Bezhotovostní úhrady jsou ze zákona o evidenci tržeb vyňaty,“ vysvětluje náměstkyně ministerstva financí Alena Schillerová.

Třetí vlna čeká Česko 1. března 2018 a vztahovat by se měla na taxikáře nebo služby účetních, advokátů a lékařů.

V první fázi začalo evidovat přes čtyřicet tisíc podnikatelů a firem, teď se přidá zhruba dalších 250 tisíc, z nichž je teď na zapojení do EET připravený každý třetí. „Je to u nás zvyk, že všichni všechno děláme na poslední chvíli, takže to není nic neobvyklého,“ podotknul ministr financí Andrej Babiš (ANO). Dodavatelé zařízení na evidenci největší nápor zákazníků teprve čekají, přitom mnozí nestíhají už teď.

Předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka se domnívá, že obchodníci vše zvládnou, protože jsou zvyklí na různé problémy. Proto v obchodě očekává úspěšný start EET. Menší počet obchodníků, kteří jsou připraveni již nyní, si vysvětluje tím, že část obchodníků věřila v zastavení EET a část si zatím nevybrala v bohaté nabídce zařízení pro elektronickou evidenci.

Zdůraznil také, že on sám EET podporuje a očekává, že se díky ní vyrovná český trh. „Zatím je nevyrovnaný, vládne tu šedá ekonomika. Má se dobře kdo krade nebo má šedé podnikání,“ řekl. Od elektronické evidence tržeb si proto slibuje uklidnění atmosféry, zejména v maloobchodě a rovné podmínky.

Úředníci mezitím kontrolují restauratéry a hoteliéry z první vlny evidence. Za dva a půl měsíce obešla finanční správa 6 tisíc zařízení a zahájila šest set řízení o případných pokutách.