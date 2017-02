Po uvolnění koruny je pro české exportéry rizikem fluktuace kurzu, míní Mládek

„To nejhorší, co by se mohlo stát, že by koruna prudce zpevnila a pak by se vracela zpátky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Intervence České národní banky proti posílení koruny podle něho ekonomice spíše pomohly.

Režim devizových intervencí centrální banka zahájila v listopadu 2013 s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 korun za euro. Slabší měna je přitom výhodnější pro export. Dosud banku ale intervence stály zhruba 900 miliard korun a s blížícím se koncem závazku může tato suma kvůli spekulantům výrazně růst. Jen za leden někteří odhadují čtyřsetmiliardové intervence.