Výstavba kanalizace i dodávka tramvají: Šance pro české firmy ve střední Asii

Ve slavném uzbeckém městě Samarkandu už stopa českých podnikatelů je. Před dvaceti lety tam koupili místní pivovar. Původně stáčeli limonády, teď už vaří pěnivý mok: „Je to složitější, když potřebujeme nakoupit nějaké suroviny v Evropě nebo v Čechách, tak prostě převést peníze dolary, ale dá se to řešit nákupem místních surovin,“ dodává viceprezident pivovaru Pulsar Petr Serpán.

Právě do Uzbekistánu míří české tramvaje a budou tam stát i nové balící linky. V tádžické metropoli Dušanbe by zase české firmy měly pomáhat s výstavbou kanalizace. „Místní zajímají farmaceutika, výroba mléka nebo zpracování zemědělských plodin. Jde jen o to najít financování,“ dodává František Masopust z Komory pro hospodářské styky se SNS.

S Českem obchoduje už dvacet let tádžický podnikatel Rustam Boltaev. V Dušanbe má stáčírnu limonád a právě v tomto provozu využívá české výrobky denně. „Do dneška tam kupuji etikety, v Moravském Berouně fólie, v horách zase máme trafostanici z České republiky.“