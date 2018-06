Když Poche nezíská jmenování od prezidenta, může působit na ministerstvu zahraničí v jiné funkci

Zeman už sociální demokracii nabídl, že vedením Černínského paláce dočasně pověří předsedu ČSSD Jana Hamáčka, který je kandidátem na ministra vnitra. A Poche teď ČT potvrdil, že v takovém případě by na ministerstvo mohl přijít do jiné funkce. „Plán B, jak tomu říkáme. Ale má plno pojistek vůči panu Babišovi a Zemanovi,“ napsal Poche pro ČT.

Ustupování Hradu vyvolává v ČSSD většinou nevoli

Předseda Senátu a člen užšího vedení ČSSD Milan Štěch se staví kriticky k možnosti, že by resort vedl Hamáček. „Osobně se domnívám, že sociální demokracie by neměla dál ustupovat. Myslím, že došla už za hranu svých možnosti,“ řekl v sobotu.

Na jmenování Pocheho by strana měla trvat i podle člena předsednictva ČSSD Václava Votavy. Ten poukazuje na to, že ANO a ČSSD by si neměly navzájem „kádrovat“ nominanty. „Pan premiér Babiš by to také měl ctít a měl by ho (Pocheho) navrhovat panu prezidentovi. A pan prezident by se měl zachovat podle ústavy, to znamená, že by ho měl jmenovat,“ řekl Votava. Soudí, že k věci by se mělo sejít předsednictvo, tedy širší stranické vedení.

Poměrně ostře se k situaci vyjádřil šéf pražské organizace ČSSD Petr Pavlík, do níž Poche patří. „Nevidím jediný důvod, proč bychom měli nějakým dalším způsobem ustupovat a hledat řešení za Babiše. On si to má se Zemanem vyjednat sám a pokud nechce, ať si jde do vlády s někým jiným,“ řekl.

Pokud začíná Babiš chválit Hamáčka za konstruktivní přístup, jde o „varovný signál“, uvedl Pavlík. Řešení, že by diplomacii řídil Hamáček, pokládá za špatné, neboť by podle něho dostalo ČSSD pod tlak.

Bývalý ministr zahraničí, poslanec Lubomír Zaorálek označil situaci za novou a ČSSD by o ní měla jednat. „Ještě před hlasováním o důvěře musí být jasné, že platí vše, co bylo dohodnuto. Když nedokážeme něco prosadit nyní, po hlasování to bude ještě obtížnější,“ soudí.