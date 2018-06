O slunovratu si soumrak podává ruku s rozbřeskem, noc ale mezi sebe nepustí

Podle meteorologů je v tomto týdnu slunce nad obzorem kolem 16 hodin a 22 minut. Opticky se ale den jeví ještě přibližně o dvě hodiny delší. „Den se víceméně natáhne, a to jak ráno, tak i do večera, a bude delší než avizovaných 16 hodin a 22 minut, což je doba od východu do západu slunce,“ říká meteorolog ČT Vladimír Piskala.

Přestože slunce zapadá ve 21:13, zhruba ještě 45 minut poté nastává takzvaný občanský soumrak, kdy je ještě docela dobře vidět, na obloze lze spatřit jen několik nejjasnějších hvězd.