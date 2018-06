Babiš se zúčastní minisummitu k migraci

„Evropa je v pohybu a je jasné, že migrace je téma. Nevím, kde média vzala informaci, že někam neletíme. Pozvánku máme a já tam určitě poletím, i když se to týká hlavně států, které jsou v první linii, kudy přicházejí ilegální migranti,“ prohlásil premiér pověřený sestavením nové vlády.

„To, že dneska mění jednotlivé členské země názory na migraci, je i výsledkem naší intenzivní diplomacie. Od 14. prosince se všemi politiky v Evropě mluvíme o tom, že se má ilegální migrace řešit mimo Evropu. Jsou na to modely Austrálie, Kanady i Spojených států a jejich Ellis Islandu,“ doplnil Babiš a boj s nelegální migrací označil za svou hlavní agendu.

Neformální setkání svolala Evropská komise před standardním summitem, který se uskuteční příští čtvrtek a pátek a o české účasti zprvu nebylo jasno, protože Komise ve svém prohlášení uvedla, že pozvala „zainteresované“ státy, čili země, jichž se migrační krize dotkla nejvýrazněji.

Německá kancléřka Angela Merkelová podle informací tamního tisku schůzku iniciovala (byť to úřad kancléřky popřel) s představiteli Rakouska, Belgie, Francie, Řecka, Itálie, Nizozemska a Španělska. Původně se také spekulovalo o účasti Bulharska, které do konce června Unii předsedá. Podle Babiše nicméně přišla otevřená pozvánka všem členským zemím.

O migraci bude jednat i Visegrád s Kurzem

Tématem nedělní schůzky by měla být nelegální migrace, posílení dublinské dohody o odpovědnosti členských států Unie za vyřízení žádostí o azyl a evropská pohraniční stráž Frontex. V návrhu závěru setkání, který měla agentura Reuters možnost vidět, se představitelé zúčastněných zemí zavazují zvýšit úsilí zaměřené na snížení počtu příchozích migrantů do Evropy a také na omezení pohybu žadatelů o azyl.

„Jsme rozhodnuti dosáhnout snížení počtu nelegálních příchodů do Evropské unie, a to zejména posílením vnější ochrany hranic, společnými a sladěnými azylovými postupy a zintenzivněním spolupráce s tranzitními zeměmi a také se zeměmi původu (migrantů),“ citoval Reuters z připravovaného dokumentu. Agentura poznamenala, že je to návrh, takže konečný text může mít odlišnou podobu.

Migraci se bude věnovat i setkání Visegrádu, na které má Babiš namířeno; k premiérům V4 se jako host připojí rakouský kancléř Sebastian Kurz, který má blízko k názoru čtveřice předsedů vlád na řešení migrační otázky. Pětice politiků by měla hovořit mimo jiné o prioritách nadcházejícího rakouského předsednictví v Radě EU. Jednou z nich je právě boj s nelegální migrací.