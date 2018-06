Šéf žalobců Zeman: Počty peněžitých trestů byly směšně malé, je potřeba je zvyšovat

„Máme rezervy. Alternativní, peněžité tresty jsou způsob, jak dosahovat trestní spravedlnosti, a když to porovnám s Německem, tam je poměr uložených peněžitých trestů 85 procent,“ prohlásil a upozornil na to, že je v souvislosti s alternativním potrestáním potřeba brát v potaz i stav českých věznic. Po amnestii v roce 2013 sedělo za mřížemi šestnáct tisíc lidí, nyní jde o třiadvacet tisíc, což je podle šéfa žalobců v poměru ku sto tisícům obyvatel extrémně vysoký počet.

Kriminalita v Česku klesla, fenoménem je internet

Obecně přitom platí, že kriminalita v Česku klesá. Žalobci loni podali obžalobu na necelých jednasedmdesát tisíc lidí, což je asi o sedm tisíc méně než v roce 2016, obžalovali i 238 právnických osob (a soudy v minulém roce uznaly vinnými 95 procent obžalovaných).

„Otázka, proč kriminalita klesá, doposud není úplně zodpovězená,“ podotýká v této souvislosti Zeman „Může to být dáno tím, že ubývá kriminality, je to možná dáno i ekonomickým růstem a může to být dáno tím, že se přesouvá do jiného prostředí – na internet.“ Ten se stává útočištěm nejen pro hackery, podvodníky, ale i pro sexuální delikventy.