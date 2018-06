Spolupracující obvinění by měli mít větší jistotu, že budou zvýhodněni, myslí si advokáti

Spolupracující nemají jistotu

Patrně právě obava z vysokého trestu často obviněné od doznání odrazovala. „Verdikt může přimět některé další osoby tím, že posílí jejich jistotu, přimět k tomu, aby spolupracovali s orgány činnými v trestním řízení,“ slibuje si i pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Statut spolupracujícího obviněného přiznávají soudy až v rozsudcích. Podle šéfky pražských žalobců by to mělo být už dříve – při projednávání obžaloby před soudem. To by podle ní těmto lidem dodalo větší jistotu.

„Jestliže nebude fungovat jakási předvídatelnost, tak nikdo soudný do toho prostě nepůjde,“ souhlasí advokát Tomáše Březiny Pavel Fryšák. „Z mých zkušeností je to tak, že jim to připadá, že ta doba je tak vzdálená a jistota, že toho postavení dosáhnou, je tak nízká, že se často rozhodnou pro jiný způsob obhajoby,“ doplnil advokát Jaroslava Kubisky Marek Dolejš.