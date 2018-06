Ministr spravedlnosti v demisi Pelikán složil poslanecký mandát

Po studiích pracoval postupně v několika advokátních kancelářích. Od února 2014 do června téhož roku řídil právní sekci ministerstva financí, od června 2014 do března 2015 byl prvním náměstkem ministryně spravedlnosti (pro úsek justiční a legislativní).

Sám ministr Pelikán ke svým úspěchům přiřadil zvýšení zaměstnanosti vězňů nebo zjednodušení zápisů společností do obchodního rejstříku. Ministerstvu pod jeho vedením se také podařilo dokončit dlouhá léta připravovaný tendr na elektronické náramky pro vězně. Smlouva byla podepsána v polovině září 2017.

Letos Pelikán řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že je pro něj nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD. „Já se nechci dostat do pozice, kdy budu nějakým způsobem muset korigovat svoje názory nebo postupy podle toho, co chce fašistická strana. Je to pro mě nepřijatelné,“ řekl. Poslankyně SPD a místopředsedkyně ústavně právního výboru sněmovny Jana Levová poté oznámila, že podá na Pelikána trestní oznámení kvůli tomu, že označil SPD za fašistickou stranu.