Na pražském magistrátu zasahovala policie. Zajímá se o činnost komise pro sportovní granty

„Policie se mě asi bude dotazovat na ty sportovní dotace, je to k té grantové komisi, ale nevím přesně na co. Mám předvolání na zítra nebo na kdy. Já to teď nemám u sebe. Je to poprvé, co mě policie kontaktovala kvůli téhle věci,“ reagoval pro iDNES.cz Jiří Haramul.

Policie údajně vyslýchala také náměstka primátorky Petra Dolínka, který má sport na starosti. „Poskytl jsem policii maximální součinnost, odpověděl jsem na všechno, na co se mě ptali,“ uvedl k tomu Dolínek. Že se policie zajímá o práci komise, potvrdil MF Dnes i radní Jan Wolf (KDU-ČSL), který je také jejím členem. „Já jsem žádné předvolání od policie nedostal. Mě se to netýká a netýká se to ani všech členů komise,“ tvrdí.

Piráti volají po konci ředitelky magistrátu

Kvůli sportovním dotacím policie na magistrátu zasahovala už loni. Podle Pirátů by měla odstoupit ředitelka magistrátu Martina Děvěrová, tvrdí, že zametla loňskou kauzu pod koberec – což mělo vést k nynějšímu zásahu.

„Ředitelka Děvěrová korupční kauzy přikrývá místo toho, aby je řešila. Piráti ředitelku upozornili i na další případ střetu zájmů úředníka na majetkovém odboru, kde ředitelka rovněž nekonala,“ uvedl bývalý pražský zastupitel a současný poslanec Jakub Michálek.

Mluvčí magistrátu Hofman slova Pirátů odmítl. „Je to nesmysl. Paní ředitelka se případem zabývala, jak Pirátům i sdělila. Loňské vyšetřování policie navíc nijak nesouviselo s magistrátem, ale s ministerstvem,“ sdělil.