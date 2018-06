Podvodný obchod s nadějí. Lékař bere od nemocných statisíce za údajnou léčbu nevyléčitelných chorob

přehrát video Reportéři ČT: Doktor za sta tisíce

„Léčba švagrové začala u pana doktora Šuly tak, že jí odebral krev a čekalo se na to, až bude mít z té krve výsledky. Zajímavé na tom bylo to, že pan doktor Šula odebral krev a poslal fakturu na více než třicet tisíc korun. Nebylo tam žádné jméno, kdo ten rozbor prováděl. Nebyl tam žádný podpis, žádné razítko,“ vzpomíná Michal Brajer na chvíli, kdy mu začala být podezřelá léčba jeho švagrové trpící roztroušenou sklerózou. Tehdejší údajné výsledky údajného testu má pan Brajer schované. Imunolog Václav Hořejší se jim nestačí divit. „Tady je na první pohled vidět, že jsou to úplné nesmysly,“ říká. Ve výsledcích Jana Šuly jsou přesné kvantitativní výsledky zjištěné metodami, které mohou poskytnout pouze kvalitativní údaje. „To je okopírované z nějakého katalogu firmy, která prodává příslušné protilátky. Přesně takhle to tam vypadá. Takže já si myslím, že tohle to je podvod non plus ultra,“ upozorňuje imunolog Hořejší.



„Vy musíte věřit mně, že to, co já dělám, vás uzdraví.“ Jan Šula léčitel

Jeho slova potvrzuje i vedoucí Centra pro léčbu roztroušené sklerózy z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Eva Havrdová: „Já bych opravdu tomuto testu nevěřila ani několik sekund.“ Sama má se Šulou jednu zkušenost. Právě od ní přešel do péče Jana Šuly pan František Polák, který trpí roztroušenou sklerózou už od 16 let. „U pana Šuly jsem byl zhruba desetkrát. Výsledek jeho léčby byla nula. Akorát mě to stálo peníze. Hotově to bylo nějakých dvě stě padesát až tři sta tisíc korun,“ popisuje Šulovy metody pacient Polák. Šula tahá z pacientů víc a víc peněz To bylo před pěti lety. Od té doby Šula zjistil, že na lidech v beznadějné situaci se dá vydělat ještě víc. „Ještě před tím, než se švagrová sešla s panem doktorem Šulou, tak přišla faktura a rozpis léčby, kde pan doktor Šula napsal nějaké složení vakcín, které chce při léčbě použít. Celková cena za roční léčbu byla 26,751 eur (688 tisíc korun),“ říká švagr pacientky s roztroušenou sklerózou Brajer. V dokumentu, který Šula představil jako rozpis léčby, přitom byla řada nicneříkajících obecných pojmů. „Když se podíváte například na položku ,infuze i.v.‘, to znamená jenom, že vám je něco podáváno do žíly. Není tady napsáno co. Něco naleju do žíly za tři tisíce eur, to je slušné. Nechal byste si píchnout do žíly něco, o čem nevíte, co to je? Já ne,“ diví se Havrdová.



„Nechal byste si píchnout do žíly něco, o čem nevíte, co to je? Já ne.“ Eva Havrdová vedoucí Centra pro léčbu roztroušené sklerózy, 1. LF UK

V rozpisu byly uvedeny i některé konkrétní přípravky. „Podle našich zjištění žádný z uvedených léků, pokud se vůbec jedná o léčivé přípravky, není v České republice registrován. To znamená, že nemůže být používán. Pokud by lékař v České republice chtěl použít neregistrovaný léčivý přípravek, tak to musí nahlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. A to se v tomto případě nestalo,“ řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová. Reportér Leschtina se sešel přímo se Šulou a s sebou vzal skrytou kameru. Zjišťoval, odkud své přípravky má. Šula chvíli mlžil a pak řekl: „Vy musíte věřit mně, že to, co já dělám, vás uzdraví.“ Dodal ještě, že má prý 95 procent pacientů uzdravených. To je podle specialistů na léčbu roztroušené sklerózy nesmysl. „Deklarovat, že někdo umí tu chorobu vyléčit, to by bylo na Nobelovu cenu a nepochybně by se o tom vědělo,“ shrnuje absurditu Šulových tvrzení Havrdová. Tajné, neúčinné a drahé vakcíny Zkušenosti s Janem Šulou má i Miroslav Slouka. Před šesti lety doktor léčil jejich tehdy sedmiletého syna pomocí vakcín, jejichž složení Sloukovým nikdy neprozradil. „Panu doktoru Šulovi jsme za léčbu zaplatili něco přes dvě stě tisíc korun. Pochybovat jsme začali v momentě, kdy jsme to dávali už delší dobu a syn se neustále zhoršoval, místo toho, aby probíhalo nějaké zlepšení,“ vzpomíná na podvodné vytahování peněz Slouka.



To mělo bizarní pokračování. Šula na nervozitu rodičů svého malého pacienta reagoval tím, že potřebuje dalších 105 tisíc korun. „To jsem mu byl předat osobně v Praze. Jako v amerických gangsterkách jsem mu to předával na nějaké čtyřproudovce, která je směrem na Václavské náměstí. Přijela bílá audina, z ní vyskočil pan doktor Šula, předal jsem mu obálku, on sedl do auta a odjel,“ popisuje Slouka způsob, kterým Šula inkasoval peníze. Byl tak překvapený, že si ani neřekl o doklad o zaplacení. Když se to pokusil napravit, neuspěl. „Přišly nám injekce a od té doby jsem se mu nedovolal. Nebyl jsem schopný ho kontaktovat. Na e-mail nereagoval,“ říká Slouka. Podezřelé zahraniční vazby Na výsledcích krevního testu i faktuře za nabízenou léčbu, které poslal doktor Šula švagrové pana Brajera, figuruje jako zhotovitel krevního rozboru a příjemce peněz za léčbu Institut for Biomodulation Medicine. Ten má sídlit ve švýcarském Freienbachu, tam však štáb Reportérů ČT našel jen cedulku na domě. Nic víc. Šula také tvrdí, že je členem britské Královské lékařské společnosti. A že do ní vstoupil jako první Čech. „Prvním českým lékařem v této společnosti byl skutečně Jan Šula, ovšem jiný Jan Šula než ten, který se tím občas chlubí. Stalo se tak už v roce 1937. Ten lékař se shodou okolností také jmenoval Jan Šula,“ upozorňuje předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos Jaromír Šrámek. Dodává, že členství ve společnosti je nabízeno v zásadě komukoliv.



„Vědecká medicína je definovaná jako soubor praktik, které se podrobují tvrdé zkoušce testování. Alternativní medicína je definovaná jako soubor praktik, které nelze testovat, odmítají testování nebo v testech stále selhávají. Pokud nějaká technika prokáže léčivé účinky ověřené v kontrolovaném slepém pokusu, přestane být alternativní. Stane se jednoduše medicínou.“ Richard Dawkins biolog