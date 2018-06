228 dní od voleb: Babiš bude podruhé jmenován premiérem, koalici pořád nemá jistou

„Prezident má relativně omezené možnosti, jak ovlivnit složení vlády. Může tlačit na to, že se mu některý kandidát nelíbí a bylo by dobré ho v podstatě vyměnit. Hodně to ale záleží na tom, jak budou silní straničtí politici,“ uvedl politolog Lubomír Kopeček.

Rekordně pomalé skládání vlády

Pokud by ČSSD vstoupila do vlády, pak by mohla sněmovna podle Babišových předpokladů hlasovat o důvěře do 11. července. „Záleží na panu prezidentovi, jak bude mít čas se seznámit s novými ministry a kdy by jmenoval novou vládu,“ uvedl Babiš při úterní návštěvě Jihočeského kraje.

Také zmíněný termín se už několikrát posouval, původně měl být kabinet s důvěrou na jaře, potom do konce června. Babiš tak zřejmě překoná i Mirka Topolánka, který po volbách v roce 2006, které skončily patem 100:100 hlasů ve sněmovně, složil vládu s důvěrou až 230 dní po skončení voleb. Ve středu uplyne od posledních sněmovních voleb 228 dní, na kabinet s důvěrou si ale Česko ještě musí počkat.