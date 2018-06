Hamáček míří na Hrad, Zeman očekává gesto dobré vůle: Jiné jméno ministra zahraničí

Zeman žádá, aby ČSSD navrhla někoho jiného. „Považoval bych to za gesto dobré vůle respektující to, že podle ústavy prezident reprezentuje Českou republiku v zahraničí,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi.

„Pan Hamáček se bude snažit tlačit na tuto pilu co nejvíce, ale pokud bude pan prezident neoblomný, ustoupí,“ odhaduje politolog a filosof Daniel Kroupa. „Z hlediska prezidenta je to labutí píseň, protože v okamžiku, kdy vláda bude jmenována, tak ztrácí hlavní páky,“ vysvětlil s tím, že případný třetí pokus o vznik kabinetu by již byl v rukou předsedy Poslanecké sněmovny, nikoliv hlavy státu.