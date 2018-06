ČSSD se v modelu CVVM dostala na povolební maximum

Piráty by v květnu volilo 11 procent lidí, tedy o 1,5 procentního bodu méně než v dubnu. Komunisté si květnovými 10,5 procenta mírně polepšili z dubnových deseti procent. Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury zůstala na 7,5 procenta, lidovcům ubyl procentní bod na 5,5 procenta.

TOP 09 a STAN podle květnového volebního modelu zůstávají pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny. STAN by si v květnu vybralo 4,5 procenta voličů a TOP 09 tři procenta. Po jednom procentu by získali Zelení a Svobodní.

Sběr dat pro volební model se uskutečnil mezi 12. a 24. květnem. Začal tedy v době, kdy ČSSD oznámila koaliční námluvy s hnutím ANO. CVVM se dotazovalo 1008 lidí starších 15 let. Voleb by se v květnu zúčastnilo 63 procent občanů ČR.