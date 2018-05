Léto dorazilo předčasně. S třicítkovými teplotami přijdou i vydatné bouřky

Opatrní by ale měli být všichni. Cyril Mucha doporučil vyhýbat se přímému slunci, chodit raději stínem, používat pokrývku hlavy a v případě přehřátí zvolnit, posadit se nebo lehnout si a zvýšit příjem tekutin. U zdravého dospělého člověka by mělo stačit vypít dva a půl až tři litry tekutin denně, a to zejména neslazené vody nebo bylinných čajů. Maximálně třetinu potom mohou představovat třeba minerálky.

Teplotní maxima se budou v pondělí a úterý pohybovat mezi 27 a 31 stupni Celsia, v úterý by mohlo být v Polabí či na jižní Moravě ještě tepleji. Nebude ale sucho, meteorologové očekávají srážky s úhrny 20 až 25 milimetrů. „Budou ale velké místní rozdíly. To znamená, že na některých místech může napršet velké množství vody za krátkou dobu, o pár kilometrů dál ale nemusí spadnout ani kapka,“ upozornil Vladimír Piskala.

Nápoje by přitom neměly být ledové. „Jak to dělají Tuaregové na Sahaře? Ti pijí i v největších vedrech ne horký, ale teplý mátový čaj. Prudké zchlazení organismu vede k tomu, že si tělo najednou myslí, že už nehrozí přehřátí, a přestane pracovat na přizpůsobení se horku,“ varoval lékař.

Zároveň doporučil střízlivost při nastavování klimatizace. „Když máme venku 35 a v autě si nastavíme 18 stupňů, tak je to rozdíl 17 stupňů. Někdy to přirovnávám k tomu, jako by to bylo plus 10 a najednou minus 7,“ poukázal Cyril Mucha. Vhodný rozdíl je podle něj nanejvýš pět až sedm stupňů Celsia. Pokud je v autě nastavena výrazně nižší teplota, než je venku, je vhodné před příjezdem klimatizaci vypnout, aby se prostředí srovnalo.

Teplo a silné bouřky

Teplo a zároveň deštivo bude i ve středu a ve čtvrtek, počasí napříč republikou se ovšem bude více lišit. Ze západu přijde fronta, která s sebou přinese ochlazení na 23 až 25 stupňů. Takové teploty ale budou jen na západě a jihozápadě Česka, zatímco zbytku území nadále povládnou třicítky.