Proč soudkyně Králová označila odposlechy za nezákonné? Vnímá je jako neodůvodněné

Čtyři měsíce nesměla Helena Králová soudit kvůli kárné žalobě za výroky o nezákonnosti odposlechů v kauze takzvaných poslaneckých trafik. Poté, co ji kárný senát zprostil obvinění, se soudkyně k projednání kauzy kolem Petra Nečase a jeho manželky Jany vrací. Teď bude muset stranám vysvětlit, jak je to s přípustností odposlechů.

Státní zástupce trvá na zákonnosti odposlechů

Dosud však není jasné, zda Králová považuje za nezákonné všechny odposlechy, nebo jen některé. A sama na to odmítla odpovědět. „Všechno bude provedeno v hlavním líčení a tam to bude vše řečeno,“ řekla Králová na dotaz ČT.

Odposlechy jsou přitom pro větev kauzy Nagyová – poslaneckých trafik – jedním z důležitých důkazů obžaloby. Žalobce však odmítá, že by odposlechy byly nezákonné.

„Státní zastupitelství nemá pochyb o zákonnosti pořízených odposlechů. Máme za to, že jak podané návrhy soudu, tak vlastní příkazy soudů mají všechny náležitosti, které vyžaduje trestní řád,“ říká státní zástupce Rostislav Bajger s tím, že si chce počkat na odůvodnění Králové při projednávání samotné trestní kauzy.

To by se mělo uskutečnit 13. června s tím, že budou vyslechnuti další svědci. U nich se totiž projednávání zadrhlo – to když žalobce Bajger chtěl, aby bývalý ministr financí Miroslav Kalousek reagoval na obsah jedné z textových zpráv, které si mezi sebou posílali někdejší poslanci ODS – Petr Tluchoř a Ivan Fuksa.