Měli potíže kvůli neobvyklému jménu Thymian. Ústavní soud dal rodičům novou šanci na odškodné

Ve Španělsku vadil vlk, v Americe Mesiáš

V zahraničí ale občas rodiče u soudu narazí i s mnohem méně neobvyklým jménem. Španělské úřady třeba zakázaly rodičům pojmenovat svého synka Lobo, což v překladu znamená vlk.

„Lobo je ve Španělsku celkem běžné příjmení, tak proč by to nemohlo být jméno,“ kritizoval rozhodnutí otec chlapce, který prý měl podporu i učitelů či psychologů. Úřady se ale odvolávaly na paragraf, podle něhož jsou v zemi zakázána jména, „která vedou ke zmatku při identifikaci“.

V americkém státě Tennessee se zase dočkali u soudu překvapení rodiče, kteří původně přišli změnit příjmení pro svého syna. Soud jim ale přikázal, aby svému sedmiměsíčnímu synkovi změnili i křestní jméno z Messiah (Mesiáš) na Martin. Podle soudkyně je totiž Mesiáš jméno, které přísluší pouze Ježíši Kristu.

Matka dítěte si ale myslí, že soudkyně udělala chybu, když jí nařídila změnit jméno kvůli vlastnímu náboženskému přesvědčení. Jméno si prý nevybrala kvůli významu, ale čistě kvůli zvukomalebnosti. Křestní jméno Messiah sice není v USA příliš obvyklé, zároveň ale není ojedinělé, o rok dříve bylo takto pojmenováno 700 nově narozených dětí.

12 křestních jmen? Podle německého soudu bohatě stačí pět

Někdy ovšem soudy řeší jména vyloženě kuriózní. Na Novém Zélandu to došlo až tak daleko, že soud vydal seznam nevhodných jmen. Dostal se k němu totiž případ dívky, kterou rodiče „obšťastnili“ jménem „Talula Does The Hula From Hawaii“.

Ta se za své jméno tak styděla, že svým kamarádům nikdy neřekla, co má v křestním listě. Lidem obvykle říkala, že se jmenuje K, protože se bála, že se jí budou smát a utahovat si z ní. Soud potom rozhodl, že jí rodiče musí jméno změnit.

V Německu pak jiný kuriózní případ doputoval až k ústavnímu soudu. Matka totiž chtěla svému synovi dát dvanáct křestních jmen, a to navíc dost neobvyklých. Měl se jmenovat Chenekwahow Tecumseh Migiskau Kioma Ernesto Inti Prithibi Prathar Chajara Majim Henriko Alessandro.

Tento extravagantní nápad jí ale zarazil soud v Düsseldorfu, který dospěl k závěru, že bohatě stačí pět křestních jmen. Žena se pak proti tomu odvolala k ústavnímu soudu v Karlsruhe, ani ten jí ovšem nedal za pravdu.