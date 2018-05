Ghett přibývá. Podle Babiše by pomohlo vyvlastnění vybydlených domů

Podle Babiše je prioritou v postižených lokalitách zastavení byznysu s chudobou. Při něm majitelé domů vydělávají na přemrštěných nájmech, které nájemníci platí ze sociálních dávek. „Je absurdní, pokud sem chodí lidé z východního Slovenska, aby ti šmejdi, kteří obchodují s chudobou, na tom vydělali. To je absurdní situace, to musíme změnit,“ doplnil Babiš.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) přitom v pondělí na návštěvě Ústí nad Labem a tamních vyloučených lokalit uvedl, že by stát do budoucna mohl pomáhat s výkupem zničených domů, které slouží k byznysu s chudobou. „Nechápu, jak toto můžou lidi dopustit. Když je vlastník neznámý, je potřeba to vyvlastnit. To musí magistrát udělat,“ řekl premiér.

„Současná vláda zatím připravila koncept, podle kterého by chtěla obnovit, řekněme, státem zřizovaná ghetta,“ upozornil. Navíc prý v případě uskutečnění vládního návrhu hrozí, že bude více lidí kvůli nedostupnosti příspěvku ohroženo chudobou. „To není řešení sociálního vyloučení, ale jeho prohlubování a uvrhávání do rizika sociálního vyloučení i těch, kteří ve vyloučených lokalitách ještě vůbec nejsou,“ dodal.

Ministerstvo již dokončilo novelu zákona o státní sociální podpoře, která by měla podle Němcové obchod s chudobou ztížit a zamezit vzniku dalších vyloučených lokalit. Počítá mimo jiné s tím, že se zastropuje výše nájemného. Úřady by také měly provádět místní šetření, aby bylo jasné, na jaké byty posílají dávky.

Martin Šimáček z Institutu pro sociální inkluzi k tomu upozornil: „Nechci, aby to vyznělo, že ti lidé jsou oběti nějaké zlovůle nebo systému, ale ten systém se na tom třicet let podílel. A situace se zhoršuje. Představme si na sobě, jaké to je, když přijdu o práci a nemohu ji čtvrt roku najít. Nebo když jsem jenom zadlužený. V exekuci je každý desátý Čech. To jsou tak nesnadné situace, že si s nimi málokdo poradí. Lidé ve vyloučení jsou v podobných situacích desítky let a kombinovaně. Do toho stavu se řada z nich dostala vlivem nesystémové privatizace bytů v devadesátých letech. Města masivně vyháněla lidi z území, kde je nechtěla. Stát ten problém spoluzpůsobil a teď chce říct, že si za něj ti lidé mohou sami.“

Podle Šimáčka navíc čísla nezaměstnanosti ukazují „velice neblahý jev“. „Když se chlubíme čísly zaměstnanosti, jsme jedni z nejhorších v Evropě v podílu dlouhodobé nezaměstnanosti,“ upozornil a dodal, že v Česku je jedno z nejdražších bydlení v Evropě.