Stíhání Martina Konvičky za „muslimy v masokostní moučce“ skončilo. Zastavil ho žalobce

V jednom z výroků například stálo: „Pokud vstoupíme do politiky, vyhrajeme volby, vás muslimové nameleme do masokostní moučky.“ nebo „Koncentráky pro muslimy naštěstí budou, ne bohužel. Řekli si o to sami.“

Případ se dostal až k soudu, a to už před dvěma lety. Státní zástupce tehdy podal na Konvičku obžalobu. Podle něj se totiž předseda dnes už neexistujícího Bloku proti islámu dopustil svými výroky publikovanými na Facebooku trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.