Šéfovi hradní vojenské kanceláře Pilcovi soud zrušil odebrání prověrky

Rostislav Pilc rezignoval před dvěma lety na post náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky – několik měsíců poté, co přišel o bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Soud nyní rozhodnutí o jejím odebrání zrušil a vrátil případ Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

Z rozhodnutí soudu, které má ČT k dispozici, vyplývá, že senát dospěl ke svému závěru kvůli nedostatku důkazů. Chyběly mu totiž další materiály, které by potvrzovaly věrohodnost informace zpravodajské služby, na základě které byla Pilcovi prověrka odebraná.

„Ve správním spisu (včetně jeho utajené části) chybí jakýkoli skutkový podklad, na základě něhož lze usuzovat o věrohodnosti a přesvědčivosti klíčové zpravodajské informace,“ uvádí soud.

„Víceméně to jen potvrdilo, co jsem říkal od začátku, že to rozhodnutí bylo neoprávněné,“ řekl k rozhodnutí soudu Pilc.

Jaký bude další postup, Národní bezpečnostní úřad neuvedl s tím, že řízení o prověrkách nekomentuje. A čas na rozmyšlenou si bere i Pilc, který nyní působí v Řízení letového provozu jako bezpečnostní poradce a vedoucí jednoho z úseků. Chce totiž nejprve počkat na zprávu od NBÚ a není tak zatím jasné, zda bude o prověrku dále usilovat.

„Já teď jsem na pozici, kde prověrka není potřeba a aby mohlo být zahájeno řízení o obnovu nebo získání prověrky, tak bych musel mít potvrzení zaměstnavatele, že potřebuji pro svůj výkon bezpečnostní prověrku, ale to je všechno otázka budoucnosti,“ dodal Pilc.