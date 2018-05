O pomníky rudoarmějců se Česko stará dokonale, ujišťuje historik Stehlík. Koněvova socha je něco jiného

Socha čelí občas kritice, protože Koněv byl rozporuplnou osobností spojenou nejenom s vítězstvím nad Německem ve druhé světové válce, ale i s krvavým potlačením maďarského povstání v roce 1956, stavbou Berlínské zdi či přípravou invaze do Československa v roce 1968. To ostatně připomněl i kdosi, kdo sochu v úterý potřísnil růžovou barvou a připsal letopočty 1956 a 1968.

Na osobnost maršála Koněva hledí skepticky i Eduard Stehlík a snahu vytvořit z něj reprezentanta všech rudoarmějců bojujících na českém území odmítá. „Koněvův pomník není pomník vojáků Rudé armády,“ zdůraznil v Interview ČT24. Podotkl, že ani Koněvovy velitelské výkony za druhé světové války nebyly zvlášť oslnivé.

„Je celá řada ruských velitelů, kteří za války bojovali lépe než on – byli kvalitnějšími veliteli a hlavně, což jako voják beru, více dbali na životy svých podřízených. (…) Žukov dosáhl stejného úspěchu třeba za polovičních ztrát svých vojáků. To vzbuzuje otázku,“ uvedl. Protože ale socha v Praze již stojí, považuje právě tabulku připravovanou radnicí Prahy 6 za vhodné řešení.

Invazí v roce 1968 si to Sověti pokazili

Rok 1968, který je jednou ze skvrn na památce Ivana Koněva – neboť tehdy svojí přítomností zaštítil zpravodajský průzkum Československa před invazí – je ostatně pro vztah Čechů k Rusům, respektive Sovětům, příznačný.

Podle Eduarda Stehlíka si vpádem Sovětský svaz „zásadně pošramotil pověst“. Do té doby byli rudoarmějci jednoznačně vnímáni jako osvoboditelé z roku 1945. „Jenomže přišel rok 1968, vojáci v prakticky srovnatelných uniformách sem přišli tentokrát ne jako osvoboditelé, ale jako okupanti. (…) A lidé si vždy pamatují to, co přišlo potom, ne to, co přišlo dříve,“ srovnal.